Volgend jaar 50% hoger subsidiebudget voor Stage V-motoren binnenvaart

Miljoenennota

Er komt in 2025 19,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een Stage V-motor, elektrische aandrijflijn of SCR-katalysator. Dat is 6,6 miljoen euro meer dan verwacht. Het extra geld is hard nodig, want de subsidieregeling is mateloos populair. De subsidieregeling opent naar verwachting medio januari volgend jaar.