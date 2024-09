Toren van casco’s aangekomen in Rotterdam

Afzinkbaar schip

Het gaat goed met de Nederlandse scheepsbouw. Tenminste als we afgaan op de hoeveelheid casco’s die de laatste weken arriveren in Rotterdam. Was het eind augustus al een ponton, getrokken door een sleepboot, van scheepsbouwer Concordia Damen dat in Nederland aanmeerde, nu is het een afzinkbaar schip dat met negen casco’s van binnenvaartschepen van China naar Nederland is gevaren. Dit keer arrangeerde scheepsbouwer RensenDriessen het transport.