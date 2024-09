Vloedgolf van acht meter onderweg naar Dresden

Als het ingestorte deel van de Carolabrug over de Elbe in Dresden niet snel wordt verwijderd dreigt een enorme chaos. Door hevige regenval in Tsjechië en het oosten van Duitsland is in de Elbe een vloedgolf van zo’n acht meter in aantocht. Die zal de pegel Dresden van 1,15 meter op vrijdag opstuwen naar ruim 8 meter op woensdag, een hoogte die voor het laatst in 2013 werd bereikt.

Als de golf Dresden bereikt, naar verwachting woensdag 18 september, voordat de delen van de brug zijn verwijderd, kunnen die los raken door de stroming en kan vuil zich ophopen en voor meer druk op nog vastzittende delen zorgen. Tsjechië zegt de toestroom van water niet te kunnen beperken omdat het land dan zelf met overstromingen te maken krijgt. Het land heeft de doorvoer van de Moldau naar de Elbe zelfs verhoogd van 40 naar 120 kubieke meter per seconde.

De situatie in Dresden heeft eens te meer aangetoond hoe het met de bruggen in Duitsland is gesteld. Bruggenexpert professor Martin Mertens van de Hogeschool Bochum zegt daarover tegen dpa: ‘Het is vijf over twaalf voor de bruggen in Duitsland. In principe zijn alle bruggen die voor 1980 zijn gebouwd, zorgenkinderen’

Gebreken vastgesteld

In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 september stortte de fiets- wandelbrug met daarnaast een trambaan spontaan in. Er raakte niemand gewond. De gemeente Dresden is direct aan de gang gegaan met het slopen en opruimen. Een complicerende factor daarbij is de aanwezigheid van de trambaan en een leiding van de stadsverwarming. In de nacht van donderdag op vrijdag werd het loshangende deel met springladingen van de pijler aan de landzijde losgemaakt. Dat moet nu uit de rivier gehaald worden.

Aan de brug waren in 2021 en 2023 bij periodieke keuringen al gebreken vastgesteld. Voor 2025 stonden grote reparaties gepland, aldus de gemeente Dresden.

Groot ‘bouwoffensief’

Minister Volker Wissing van Verkeer heeft al laten weten dat van de regering in Berlijn geen steun te verwachten valt. De brug is gemeentelijk eigendom. In de begroting voor volgend jaar, waarover op dit moment de laatste onderhandelingen gaande zijn, is 9 miljard euro opgenomen voor werk aan wegen en bruggen. Verschillende partijen hebben al gezegd dat er meer geld uitgetrokken moet worden omdat er qua bruggen een groot ‘bouwoffensief’ nodig is.

