Aan de reis: droge-ladingmarkt trekt flink aan

Marktinzicht

De droge-ladingsector vervoerde afgelopen week vier miljoen ton en is daarmee terug op peil van voor de zomer. Het volume lag afgelopen week ruim 170.000 ton hoger (+4,5%) dan in de voorgaande week. Ook het aantal beladen reizen nam behoorlijk toe, van 2660 naar 2720. De volumes liggen ook boven de niveaus uit zowel 2022 als 2023 en daarmee gaat de droge-ladingsector relatief goed het najaar in. Zeker als de bouwmaterialensector nog verder aantrekt, want daar zit nog aanvullende potentie.