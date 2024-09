KVNR: laat honderden miljoenen uit EU-ETS terugvloeien naar zeevaart

Miljoenennota

De Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) is goed te spreken over de investering van het kabinet in verduurzaming van de zeevaart, maar plaatst er ook een kanttekening bij. ‘Die investering is nutteloos wanneer er geen betaalbare duurzame brandstoffen zijn.’ De redersvereniging zou graag zien dat de inkomsten uit het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS worden gebruikt om de brandstofkosten voor de zeevaart te drukken.