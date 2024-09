Waterbouwers zien vaarwegenbudget verdampen in nodeloze bureaucratie

Miljoenennota

De Vereniging van Waterbouwers roept het kabinet Schoof op het mes te zetten in de aanloop van waterbouwprojecten. Die zijn te stroperig en kostbaar. ‘De manier waarop waterbouwprojecten naar de markt worden gebracht kost vaak jaren aan overleg, onderzoeken, procedures en adviezen. Het is geen uitzondering dat 60% tot 75% van de budgetten al zijn besteed, voordat de eerste schop de grond in gaat.’