EuRIS: internationale vaarweginformatie op een plek

Snelle toegang tot vaarweginformatie is van groot belang voor de binnenvaart. Tot voor kort had ieder land in Europa zijn eigen informatiesysteem, maar vorig jaar hebben 13 landen het internationale informatieportaal Europese Rivier Informatie Service (EuRIS) opgezet.

Therry van der Burgt van Rijkswaterstaat vertelt tijdens het aankomende Smart Shipping Event hoe schippers kunnen profiteren van dit grensoverschrijdende systeem. In aanloop naar dit congres op 28 november gaat hij wat dieper in op het EuRIS-systeem en de impact ervan op de binnenvaart.

Hoe is het idee voor EuRIS ontstaan?

‘Vroeger moesten internationaal varende schippers schakelen tussen verschillende vaarweginformatiesystemen, zoals Vaarweginformatie.nl in Nederland, Elwis in Duitsland en Visuris in België. Het idee achter EuRIS was om al deze afzonderlijke systemen samen te brengen op één platform. Dit maakt niet alleen de toegang voor schippers gemakkelijker, maar biedt ook voordelen voor software-ontwikkelaars doordat ze gegevens van één centrale locatie kunnen halen. Het realiseren van EuRIS was geen eenvoudige taak. Het begon in 2016 en nam zes jaar in beslag.’

Is de informatie op EuRIS even up to date als op de nationale platformen?

‘Ja, de informatie loopt gelijk aan die op bijvoorbeeld vaarwegen.net, al blijft de datakwaliteit een voortdurende uitdaging. Door de ontwikkeling van EuRIS is wel de algemene kwaliteit omhoog gegaan, omdat de vaarweginformatie van alle deelnemende landen is vergeleken, wat vaak tot optimalisatie heeft geleid, ook op de nationale systemen.’

Is EuRIS nu af?

‘EuRIS is geen eenmalig project. Het heeft de steun van de Europese Unie en een beheerorganisatie om de continuïteit te waarborgen. Er is daarnaast ook extra financiering toegekend om uitbreiding mogelijk te maken en nieuwe landen aan te sluiten. Zo worden Polen en Zwitserland ook in het systeem opgenomen.’

Waarom sta je op het Smart Shipping Event?

‘Mijn primaire doel is schippers te informeren over het bestaan van EuRIS en hen aan te moedigen er gebruik van te maken. Het is voor iedereen gratis beschikbaar en heeft niet alleen betrekking op professionele scheepvaart. We merken dat veel schippers nog niet van ons systeem weten. EuRIS is niet alleen relevant voor de professionele vaart, ook de recreatievaart kan er zijn voordeel mee doen.’

Het Smart Shipping Event op 28 november biedt een uitgelezen kans voor de maritieme gemeenschap om kennis te maken met EuRIS en de voordelen ervan te ontdekken. Van der Burgt geeft niet alleen een presentatie, hij geeft tijdens de pauze een live-demonstratie om de mogelijkheden van EuRIS te tonen.