Directeur Rob Leussink verlaat Koninklijke Binnenvaart Nederland

Directeur Rob Leussink vertrekt per 31 december 2023 bij Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Leussink was de eerste directeur sinds de fusie van BLN-Schuttevaer en CBRB tot KBN. Maira van Helvoirt is per direct benoemd tot waarnemend directeur.

Leussink werkt sinds 1 januari 2021 voor BLN-Schuttevaer als interim-directeur. Sinds de fusie tot de nieuwe branchevereniging KBN op 7 april 2022 was Leussink directeur.

Eerder liet voorzitter Paul Goris al weten dat hij KBN aan het eind van het jaar gaat verlaten. Dat heeft als gevolg dat de branchevereniging voor 2024 op zoek moet naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe directeur. ‘Rob Leussink nam onlangs dit besluit en gelooft dat de aanstaande benoeming van een nieuwe voorzitter, waar KBN naar op zoek is, samen met een nieuwe directeur, een vernieuwde energie aan de vereniging kan geven, ten gunste van de leden en de binnenvaartsector’, schrijft KBN in een persbericht.

‘Ambitieuze stappen’

Leussink: ‘Wat ik persoonlijk zeer gewaardeerd heb, is de hechte samenwerking met bevlogen mensen in sector en met name in onze achterbannen en kantoororganisatie. We hebben ambitieuze stappen en een mooie organisatie neergezet, daar ben ik trots op.’

Vertrekkend voorzitter Goris prijst Leussink voor de fusie. ‘We zijn enorm dankbaar voor wat Rob heeft betekend bij en na de totstandkoming van KBN. We weten dat dit een periode is geweest waarin veel werk is verzet door Rob en zijn team’, stelt hij. ‘Ook zijn wij blij dat we per direct Maira van Helvoirt kunnen benoemen als waarnemend directeur, wat erg belangrijk is voor de continuïteit van alle belangrijke thema’s die momenteel spelen bij onze leden en de binnenvaart.