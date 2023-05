Paul Goris stopt als voorzitter Koninklijke Binnenvaart Nederland

Goris was eerst actief voor het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en is sinds de fusie voorzitter van KBN. ‘Komend vanuit het CBRB merk ik dat voor een verdergaande integratie en vooral om het beste voor alle leden te kunnen betekenen, er nu een voorzitter moet komen die niet zijn of haar oorsprong heeft in een van de fusie-verenigingen. Het is van belang dat we met een voorzitter van buiten de gefuseerde verenigingen de klus kunnen afmaken. Deze mooie vereniging verdient dat’, zegt Goris.

Goris was de afgelopen jaren ook actief als voorzitter/bestuurder van de European Barge Union en Inland Waterway Transport. ‘Het bestuur en de directie respecteren zijn besluit en zullen samen met hem op zoek gaan naar een geschikte opvolger. Paul zal de komende maanden nog actief blijven bij KBN en de binnenvaart’, schrijft KBN op haar LinkedIn.

