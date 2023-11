‘Het grote plaatje achter de kosten van geautomatiseerd varen’

Het platform Smash! werkt nu ruim drie jaar aan de implementatie van smart shipping in de Nederlandse maritieme sector. Namens dit forum gaat Dominique Nieuwpoort 28 november, tijdens het Smart Shipping Event in Alblasserdam, in gesprek met Carmen Kooij van Stenden Hogeschool over de vraag of geautomatiseerd varen opweegt tegen de kosten.

In aanloop naar het congres spreken we Dominique over de ontwikkelingen binnen Smash! en haar deelname aan het Smart Shipping Event.

Wat is er allemaal gebeurd bij Smash! sinds de vorige editie van het Smart Shipping Event?

‘We hebben een roadmap ontwikkeld voor vijf maritieme sectoren. Die identificeert knelpunten voor autonoom varen, variërend van verzekeringen tot regelgeving en ook praktische vaarwegproblemen, zoals hoe te communiceren met bruggen en sluizen. Daarnaast hebben we twee werkgroepen opgestart, één voor binnenvaart en één voor unmanned surface vessels, waarin bedrijven, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen samenwerken om oplossingen te vinden voor deze knelpunten.’

‘We ronden dit jaar de eerste periode van drie jaar af, maar Smash! gaat door met een nieuwe propositie. We zullen meer inzoomen op concrete knelpunten, met focus op de binnenvaart en unmanned surface vessels. Daarnaast streven we naar internationale projecten om de maritieme sector in Nederland naar een hoger niveau te tillen.’

Je spreekt op het evenement met Carmen Kooij over de kosten en baten van geautomatiseerd varen. Wat kunnen de bezoekers verwachten?

‘Wij kijken niet puur naar de kosten, maar naar het grotere plaatje. Als je op microniveau kijkt, lijkt geautomatiseerd varen misschien niet kostenefficiënt binnen je businessmodel. Maar door personeelstekort kun je in de toekomst misschien helemaal niet meer varen en dan valt je hele businessmodel weg. We moeten vooruitkijken naar de toekomst.’

Hoe zie je die toekomst van geautomatiseerd varen?

‘Het is een kwestie van lange adem. Er varen al wel heel wat schepen rond met trackpilots en Rijkswaterstaat werkt aan regelgeving. Het is een trend die doorzet. We zien schepen kleiner worden omdat er minder crew aan boord nodig is, wat niet alleen veiligheidsvoordelen oplevert maar ook duurzamer is.’

Op welke termijn verwacht je dat deze kleinere, autonome schepen meer de standaard worden?

‘Dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is al mogelijk om te experimenteren met autonoom varen en Rijkswaterstaat moedigt dit aan. Het is niet alleen een theoretisch idee, het kan al in de praktijk worden getest.’

Waarom moeten bezoekers naar jullie presentatie komen op het Smart Shipping Event?

‘We nemen zorgen weg over kosten en laten bezoekers vooruitkijken naar de toekomst. We behandelen de financiering en businessmodellen, en laten zien dat geautomatiseerd varen meer is dan alleen technische autonomie. Ik kijk er daarnaast erg naar uit om met bedrijven en belanghebbenden in gesprek te gaan, samen knelpunten weg te nemen en Nederland trots te laten zijn op de stappen die wij zetten op het gebied van autonoom varen.