Binnenvaart kan niet over stuw Lith varen

Storing

De binnenvaart op de Maas kan voorlopig niet over de stuw bij Lith in Noord-Brabant varen. Schippers moeten de naastgelegen sluizen gebruiken. Dat komt doordat een van de schuiven van de stuw door een storing niet gebruikt kan worden. Rijkswaterstaat kan het euvel pas herstellen in het voorjaar, na de hoogwaterperiode.