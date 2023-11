Garnalenvissers behouden komende vijf jaar MSC-keurmerk

Voor de Noordzeegarnalenvisserij is dit de tweede succesvolle MSC-certificering. De eerste werd in 2017 verkregen en liep na vijf jaar af.

De Noordzeegarnalenvisserij is één van de laatste grote visserijtakken in Europa met een doelsoort waarvoor geen wettelijke vangstquota bestaan. Voor de MSC-certificering heeft de garnalenvisserij samen met Duitse en Deense collega’s zelf een beheerplan opgezet. Onderdeel daarvan is een uitgebreid onderzoeksprogramma, waarbij de vissers onder meer hun bijvangst registreren. Ook zijn maatregelen vastgelegd om overbevissing tegen te gaan, zoals beperking van vistijd wanneer de vangsten afnemen, of vergroting van de maaswijdte om kleinere garnalen in zee te laten.

28 criteria

Bij het verkrijgen van het eerste MSC-garnalencertificaat is de garnalenvisserij beoordeeld aan de hand van 28 criteria. Belangrijk hierbij is dat de visserij continu moet verbeteren. Zo heeft de garnalenvisserij bij de eerste certificering in 2017 een aantal condities meegekregen. Gedurende het certificaat (5 jaar) werkt de visserij aan deze condities. Bij zeven van deze criteria moest de garnalenvisserij nog een aantal stappen nemen om aan de MSC-eisen te voldoen, waarvan er bij de hercertificering nog zes over zijn. Een aantal van deze condities was als gevolg van Covid doorgeschoven naar de nieuwe certificeringsperiode. Het de bedoeling dat deze zes condities bij de volgende jaarlijkse audit in juni 2024 worden behaald en afgesloten.

Marktaandeel

De MSC-gecertificeerde Noordzeegarnalenvisserijvloot bestaat uit ongeveer 400 kotters en 10 producentengroepen uit Duitsland, Denemarken en Nederland. De gecertificeerde vissers zijn overwegend familie- en traditionele bedrijven die al generaties lang actief zijn in de garnalenvisserij. Samen vangen de gecertificeerde vissers ruim 20.000 ton garnalen per jaar, wat overeenkomt met ruim 90% van de totale garnalenvangst in de Noordzee.

Lees ook: Garnalenvisser: ‘Tegengas geven, anders walsen ze over je heen’ Lees ook: 20 miljoen subsidie voor minder energieverbruik in visserij