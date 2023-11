Charterschippers gaan elkaar helpen met veiligheidsinspectie

Symposium over veiligheid

Bij elkaar aan boord gaan om te kijken hoe veilig je buurman vaart, was in de chartervaart altijd een ongeschreven taboe. Maar dat lijkt nu verleden tijd. In discussie met de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) kwamen de schippers tot de conclusie dat het hoog tijd wordt elkaar aan te spreken, en dus open te staan voor kritiek. Bijna-ongelukken moeten daarbij als aanleiding dienen voor een constructief gesprek over veiliger varen.