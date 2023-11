Nieuw verbrandingsconcept Wärtsilä reduceert methaanslip met 41%

De Finse motorenbouwer Wärtsilä is erin geslaagd de methaanslip van de Wärtsilä 31DF-motor met gemiddeld 41% te verminderen over de volledige belastingscurve. De methaanslip, waarbij restjes onverbrand methaangas met de uitlaatgassen de atmosfeer in stromen, was overigens al laag bij deze motoren.

Het nieuwe verbrandingsconcept voor de dual fuel-motor is onder operationele omstandigheden getest op een van de vier in 2021 gebouwde Wärtsilä 31DF-motoren in de ferry Aurora Botnia van Wasaline, een Fins-Zweedse veerbootrederij.

De emissies van de motor zijn aan boord vergeleken met de emissies van een van de drie niet gemodificeerde Wärtsilä 31DF-motoren van het schip. In het kader van het Green Ray- en SeaTech-project is de motor met subsidie van de Europese Unie gemodificeerd en zijn ook onafhankelijke metingen uitgevoerd door VTT, een Fins technisch onderzoeksbureau. De emissies zijn gemeten bij vijf belastinggraden, waarbij het schip op de normale route tussen Vaasa in Finland en Umeå in Zweden voer.

Meer CO2 en roet

Hoewel de CO2-uitstoot met het nieuwe verbrandingsconcept heel licht toenam, daalde de naar CO2-equivalenten omgerekende totale broeikasgas-emissies van de motor toch, dankzij de sterke verlaging van methaanslip. Methaan is een 28 maal sterker broeikasgas dan CO2.

Het nieuwe verbrandingsconcept kan volgens Wärtsilä de broeikasgasemissies van de scheepvaart verminderen. Bijkomend voordeel is, dat de emissies van stikstofoxide (NOx) eveneens lager liggen. Wel werd een toename van de deeltjesuitstoot (roet) gemeten in vergelijking met de standaard motorafstelling.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

LNG goed alternatief

Hoewel methaangas een fossiele brandstof is, komt dankzij het lage koolstofgehalte bij verbranding van dit waterstofrijke gas (CH4) rond 25% minder CO2 vrij in vergelijking met dieselolie. Om daarvan te profiteren moet de methaanslip echter wel zeer laag zijn.

Met het nieuwe verbrandingsconcept ziet Wärtsilä gebruik van methaan (of LNG) daarom nu als een van de meest effectieve manieren om op korte termijn (de komende 10 jaar) de broeikasgasemissies van de scheepvaart te reduceren. Dit in aanvulling op andere inspanningen, zoals het afvangen en opslaan van CO2 of bijmenging van methaan met biomethaan of waterstof. De verbeterde dual fuel-technologie maakt de motoren milieuvriendelijker en verbetert volgens Wärtsilä ook de toekomstperspectieven van LNG in de scheepvaart.

