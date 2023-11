W.E.C. Lines breidt dienstverlening uit naar Marokko en Frankrijk

Port of Moerdijk

Rederij W.E.C. Lines breidt haar dienstverlening van en naar Port of Moerdijk uit. Moerdijk is voortaan direct verbonden met Casablanca in Marokko, Montoir in Frankrijk, Bilbao en Vigo in Spanje en drie havens in Portugal. Daarnaast verbetert W.E.C. Lines de bestaande wekelijkse shortsea-verbinding naar Spanje en Portugal.