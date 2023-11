Aanvoer Belgische vissersvloot stabiliseert na jaren van daling

In Belgische havens werd 13.405 ton vis aangevoerd, 10,5% meer dan in 2021. Maar daar stond tegenover dat de aanvoer in buitenlandse havens met 22,5% daalde. Zodoende steeg de totale aanvoer door de Belgische vissersvloot in Belgische en buitenlandse havens vorig jaar licht naar 16.932 ton (+1,5%), nadat die sinds 2016 constant was gedaald. De aanvoerwaarde steeg echter fors en kwam uit op 97,3 miljoen euro, 26% meer dan het jaar ervoor. De sterk gestegen visprijzen waren daar debet aan.

Ondanks die hoge prijzen gaat ook de Belgische vissersvloot gebukt onder de gasolieprijs, die vorig jaar verdubbelde tot 1,16 euro per liter, waardoor een flinke aanslag werd gepleegd op het bedrijfsresultaat.

Veel meer inktvis

De belangrijkste doelsoorten van de Belgische kottervloot waren ook vorig jaar tong (2444 ton) en schol (2314 ton). Hiervan werd wel minder aangevoerd. Van tong 3% minder en van schol was de aanvoer zelfs 32% lager. De aanvoer van inktvis daarentegen verdubbelde tot 2255 ton, qua hoeveelheid nog net iets minder dan schol, maar de aanvoerwaarde was met 9,9 miljoen euro voor het eerst hoger dan die van schol (7,4 miljoen euro). Ruim 43% van de aanvoerwaarde komt voor rekening van de dure vissoort tong.

Vis op de Belgische visafslagen wordt voor 63% aangevoerd per container uit buitenlandse havens. De visgronden van Belgische kotters liggen doorgaans ver van huis in de noordelijke Noordzee, Ierse Zee, Het Kanaal, Bristol Kanaal, Zuidoost- en Zuidwest-Ierland en de Golf van Gascogne. Als op ver gelegen visgronden wordt gevist zijn de kotters wel drie tot vier weken van huis. In die periode wordt een aantal keren aangeland in een buitenlandse haven en gaat de vis, indien niet ter plekke verkocht, op transport naar Oostende of Zeebrugge. De vierde week wordt dan doorgaans aangeland in de thuishaven zelf.

Binnenland

De belangrijkste aanvoerhaven was vorig jaar Zeebrugge. Hier werd 6789 ton aangevoerd. In Oostende bedroeg de aanvoer 6273 ton. De visveilingen in Oostende en Zeebrugge vormen samen de Vlaamse Visveiling NV.

De aanvoer op de derde vismijn in België, de stedelijke visafslag in Nieuwpoort, steekt met 343 ton schril af tegen die van Oostende en Zeebrugge, maar Nieuwpoort vervult daarnaast een belangrijke functie in het kusttoerisme. In totaal werd er vorig jaar voor 79,8 miljoen euro aan vis en schaal- en weekdieren op Belgische visafslagen verkocht. Belgische viskotters voeren daarnaast voor 17,5 miljoen euro aan op visafslagen in buitenlandse havens.

Quota-hoppers

Vorig jaar werd in totaal 3527 ton op buitenlandse visafslagen verkocht, het merendeel in Nederland. Dit komt voornamelijk door de vlagkotters, in België quota-hoppers genoemd, 20 in totaal en bijna een derde van de Belgische vissersvloot. Deze vaartuigen behoren toe aan eigenaren met hoofdzakelijk Nederlandse kapitaalinbreng. Quota-hoppers onder Nederlands beheer voerden in 2022 1390 ton aan in Nederlandse havens, vooral op Urk en IJmuiden. De aanvoer in Nederlandse havens door de niet-quotahoppers bedroeg 609 ton.

Ongeveer een derde van de buitenlandse aanvoer heeft plaats in Deense havens. Dit heeft alles te maken met de weegplicht die Denemarken heeft ingesteld na aanlanding. Visafslagen in Thyborøn, Hanstholm en Hirtshals spinnen hier garen bij.

De aanvoer in het Verenigd-Koninkrijk is sinds 2020 weggevallen door de Brexit. De aanvoer in Frankrijk is met 95% gedaald, omdat een Belgisch vaartuig met een Franse eigenaar is gestopt. Sinds 2019 heeft ook aanvoer plaats in Spanje door een Belgisch vaartuig met een Spaanse eigenaar. In 2022 ging het om 370 ton, met een waarde van 1,5 miljoen euro.

