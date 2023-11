Stremming Scheur door afzinken tweede deel Maasdeltatunnel

Er zijn al meerdere pogingen gedaan om het tunneldeel af te zinken. Vanwege storm Babet en te veel stroming in het Scheur kon tunneldeel Isabella op 21 oktober niet worden afgezonken. Ook op 8 oktober ging het afzinken niet door toen van te voren bleek dat één van de geleverde onderdelen van het afzinksysteem niet aan de eisen voldeed.

Een eerste poging om het tunneldeel te plaatsen in april van dit jaar mislukte omdat er een kabel knapte. Het tunneldeel kwam tegen de kade en raakte beschadigd. De oorzaak hiervan was de complexe stromingssituatie op het Scheur en de impact hiervan op het tunneldeel. Het materieel is hierop aangepast en verzwaard. Deze aanpassingen bestaan onder andere uit grotere pontons, dikkere kabels en zwaardere ankerpalen in het Scheur.

Blankenburgverbinding

De Maasdeltatunnel van 945 meter maakt deel uit van de Blankenburgverbinding. Dit is een nieuwe snelweg die wordt aangelegd om de A20 bij Vlaardingen te verbinden met de A15 bij Rozenburg. De Maasdeltatunnel gaat onder het Scheur door tussen Maassluis en Rozenburg.

De operatie is live te volgen via een livestream en een liveblog van Rijkswaterstaat.