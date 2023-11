Kosten cyberaanvallen scheepvaart stijgen explosief

Het rapport onthult dat de gemiddelde cyberaanval de maritieme sector nu zo’n 550.000 dollar kost, tegenover 182.000 dollar in 2022. De vraag naar losgeld is met 350% fors gestegen, het gemiddeld betaalde losgeld steeg van 3,1 naar 3,2 miljoen dollar.

HFW, met 600 advocaten wereldwijd waarvan 200 gespecialiseerd in de maritieme sector, sprak met 150 medewerkers van cyberbeveiligingsbedrijven, managers en IT-medewerkers van scheepvaart- en toeleveringsbedrijven. Van hen zei 15% met aanvallen van hackers te maken te hebben gehad. Volgens HFW toont dat aan dat er nog steeds te weinig aandacht is voor preventie van cyberrisico’s in scheepvaart en de bredere toeleveringsketen.

Geen verzekering

Een derde van de deelnemende bedrijven besteedt minder dan 100.000 per jaar aan beveiligingsmaatregelen, een kwart zegt er geen verzekering voor te hebben. Het algemene niveau van bewustzijn hoe met de risico’s om te gaan en er zich tegen de wapenen is wel gestegen. Van de respondenten zei 80% direct te weten wat te doen in geval van een cyberaanval. In 2022 was dat 74%. En 64% zegt een procedure te hebben voor risicopreventie tegenover 55% in 2022.

Losgeld

Tom Walters, partner bij HFW, zegt over de uitkomst van het onderzoek: ‘Onze bevindingen zijn dat, hoewel de maritieme cyberbeveiliging is verbeterd, de sector een gemakkelijk doelwit blijft. Scheepvaartorganisaties krijgen meer cyberaanvallen te verduren dan ooit en de kosten van de aanvallen en de vraag naar losgeld zijn explosief gestegen. En naarmate het gebruik van technologie in alle aspecten van de scheepvaart, havenbedrijven, offshore-installaties en controlecentra aan de wal blijft toenemen, neemt ook de kans op cyberaanvallen toe. Die aanvallen kunnen gericht zijn op het scheepscommunicatiesysteem, het motormanagement, het ballastwatersysteem en de ingestelde vaarroute. Dat kan onder meer leiden tot strandingen. En we hebben aan het incident met de Ever Given gezien wat dat voor effect kan hebben op de wereldwijde toeleveringsketen. Het benadrukt nog eens dat de sector meer moet doen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen.’

Daniel Ng, CEO bij CyberOwl voegt eraan toe: ‘Het goede nieuws is, dat het gesprek over het beheer van cyberrisico’s aan boord van schepen duidelijk is verschoven van het “waarom” naar het “hoe”. Er is minder scepsis over de noodzaak om het risico te beheersen en er wordt meer nagedacht over hoe elke dollar het beste kan worden besteed aan versterking van de verdediging.’

Kennis delen

‘De uitdaging voor de innovatiepioniers in de scheepvaart is dat ze te maken hebben met nieuwe risico’s in een nieuw domein onder sectorspecifieke beperkingen. Dit alles in een omgeving waar rederijen nog steeds te terughoudend zijn om ervaringen en remedies op grote schaal te delen. De sector moet optimaal gebruik maken van alle beschikbare specialistische expertise. De maritieme specialisten moeten hun kennis delen. Wat in andere sectoren werkt, werkt misschien niet in de scheepvaart. En de toepassing van een algemene, niet op de sector toegespitste aanpak, kan leiden tot dure verspilling.’

Lees ook: Onderzoekers NHL Stenden brengen maritiem cyberaanvallen in kaart met database Lees ook: Top 5 risico’s die scheepvaart gevoelig maakt voor cyberaanvallen