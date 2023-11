Damen Maaskant verduurzaamt mesheftenvisser YE-118 met elektromotor

Damen Maaskant in Stellendam heeft een van de twee dieselmotoren in de 43 meter lange mesheftenvisser YE-118 Noordland vervangen door een elektromotor.

De YE-118 beschikte over twee dieselmotoren voor de voortstuwing en twee generatorsets. Aan de werf in Stellendam is de conventionele voortstuwingsmotor aan bakboordzijde verwijderd en in samenwerking met Wetec vervangen voor een nieuwe elektromotor van 400 kW. Met als resultaat een vermindering van bijna 500 kW aan totaal geïnstalleerd vermogen en een aanzienlijke vermindering van uitstoot en onderhoudskosten, aldus Damen Maaskant.

Yerseke Engine Services (YES) verving begin 2023 al de generatorset door een Greenpower GPC18 generatorset met ultra low NOx-mode. De stuurboord hoofdmotor, een Caterpillar C18, is nu eveneens voorzien van een uitlaatgas-nabehandelingsinstallatie met ultra low NOx-mode.

Natura 2000

‘Met het oog op de nieuwe Wnb-vergunning voor de periode 2024-2029 is verlaging van de stikstofoxidendeposities in Natura 2000-gebieden noodzakelijk om voldoende visuren te krijgen en rendabel te kunnen blijven vissen’, zegt schipper Robbert Mol. ‘We zijn samen met Damen Maaskant vroegtijdig begonnen, zodat wij hier voor het eind van 2023 klaar mee zijn.’

Na een succesvolle proefvaart op zaterdag 21 oktober 2023 heeft het schip alweer koers gezet naar de visgronden.

