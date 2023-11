‘Elektromotoren kun je op elke hoek van de straat kopen…’

Aanschaf is dus simpel zou je denken. Toch kan met minimale inspanning een elektromotor jaren langer meegaan. Het is duurzaam en levert uiteindelijk een flinke besparing op, steekt Jan Bakker, salesmanager van Kolmer Elektromotoren, van wal.

‘We zijn als elektromotorenleverancier een andere weg ingeslagen met het idee om elektromotoren met meerwaarde te leveren,’ begint Jan. Deze meerwaarde omvat niet alleen snelle levering van standaardmotoren en remmotoren uit ons magazijn met 17.000 motoren, maar ook maatwerkoplossingen vanuit onze moderne werkplaats met geavanceerde CNC-bank en uitgebreide spuiterij. ‘We denken graag met onze klanten mee en kunnen met enkele aanpassingen ervoor zorgen dat de motor langer meegaat, toegespitst op de specifieke toepassing.’

Elke 6 maanden moest ik mijn elektromotor vervangen, nu draait hij al 6 jaar

‘Een ander voorbeeld van deze aanpak is onze Kolmer Top Coating. Een klant die om de 6 maanden zijn elektromotor moest vervangen omdat zijn motor wegroestte door zout water en schoonmaakmiddelen, vroeg ons om hulp. Hierop ontwikkelden we een TNO-goedgekeurde, keiharde en slijtvaste coating. Met deze innovatieve coating draait dezelfde motor al 6 jaar zonder problemen. De coating verankert zich dwars door de laklaag heen aan het metaal, waardoor vocht en vuil zelfs bij beschadiging niet onder de laklaag kunnen doordringen. Het is sterker dan C3/C5M-coatings. De motor gaat dus absoluut niet bladderen of roesten.’

Jan sluit zijn enthousiaste verhaal af: ‘Wil je het verschil met eigen ogen zien? Bezoek ons op Europort Hal 8, stand 8005.’