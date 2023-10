Familiebedrijf Dallaserra kan door groot netwerk snel reserveonderdelen leveren

Familiebedrijf Dallaserra uit Ridderkerk levert sinds 1988 reserveonderdelen voor de zeevaart. Op Europort zien ze hopelijk veel vaste klanten. ‘Met de meeste klanten en leveranciers werken we al meer dan 30 jaar samen. Dat is vertrouwd zaken doen. Zelf ben ik derde generatie binnen dit bedrijf. We staan nu voor het eerst op Europort’, aldus Lauro Dallaserra.

Dallaserra is ontstaan als verlengstuk van een Italiaanse reder die assistentie zocht bij de aankoop van technische onderdelen voor hun voortstuwingsmotoren. ‘Mijn familie is hierop ingesprongen. Daarna zijn we steeds verder uitgebreid. De Italiaanse markt was eigenlijk altijd onze doelgroep, maar inmiddels bedienen we de globale markt.’

Het bedrijf heeft een enorm netwerk. ‘Wij weten precies waar je moet zijn voor snelle leveringen en snappen de behoeftes van onze klanten.’ Ze werken veel met kleine partijen samen. ‘We kunnen snel schakelen en leveren de juiste kwaliteit. Als je een onderdeel niet kunt vinden dan kunnen wij dat heel vaak wel of een alternatief voorstellen.’

Tekst gaat verder onder de foto

Belangrijk om te vermelden is dat de onderdelen zoveel mogelijk uit Europa gehaald worden. ‘Dat is sneller dan iets uit het Verre Oosten halen. Wij gaan niet voor zo goedkoop mogelijk, maar voor zo goed mogelijk tegen een goede prijs. Producten moeten van goede kwaliteit zijn en zo lang mogelijk meegaan.’

Dallaserra levert onder andere doseer pompen, batterijen en ups, elektromotoren, oilflow & watermeters.

Tekst gaat verder onder de foto

Partners

Pleiger machinebouw Het bedrijf is vertegenwoordiger voor diverse bedrijven, waaronder het Duitse Pleiger Machinebouw. Op meer dan 7000 schepen zijn onderdelen van hen geïnstalleerd. Pleiger maakt onder andere (elektro)hydraulische actuatoren, elektronica en tank level sensoren. Lauro: ‘Wij zitten voornamelijk in de vervangingsmarkt. Wie daarnaar geïnteresseerd is, informeren wij graag bij onze stand op Europort.’ Pleiger richt zich steeds meer op efficiënter en groener varen. ‘De ontwikkelingen gaan razendsnel, ook bijvoorbeeld op LNG-schepen Wij kunnen ook hier aan boord onderdelen leveren.’

Fluid Global Solutions (FGS) FGS levert onderdelen die geschikt zijn voor onder andere Garbarino, Imo en Allweiler pompen. Ook leveren ze vervangende pompen met een korte levertijd. Veel onderdelen worden geproduceerd in Italië. ‘Wij zijn de exclusieve vertegenwoordiger in Nederland en België. Wij werken graag met hun samen omdat ze enorm veel op voorraad hebben in Italië. Dat kan dezelfde dag verstuurd worden naar ons. De kwaliteit is uitstekend.’

Electrolux professional Ieder schip heeft wasmachines en drogers aan boord staan, waarvan een hoop schepen hebben gekozen voor Electrolux Professional, omdat deze apparaten getest zijn om te blijven functioneren op ruwe zee. Dit geldt voornamelijk voor de tot 7 KG. modellen. Dallaserra is partner van Electrolux Professional. ‘Gezamenlijk zoeken we naar energiebesparende apparaten die een zeer lage impact op het milieu hebben. Wij werken het liefst met Electrolux Professional, omdat ze enorm innovatief zijn.’ Electrolux Professional maakt ook keukenapparatuur, zoals fornuizen, ovens en vaatwassers. Vrijwel ieder (cruise)schip heeft wel iets van Electrolux Professional in hun wasruimte of keuken geïnstalleerd. Ook hier geldt dat de apparatuur duurzaam en zo energiezuinig mogelijk is. Op de stand van Dallaserra wordt uitgebreid informatie gegeven over de verschillende producten en leveranciers. Het bedrijf richt zich op de zeevaart, maar ook de binnenvaart is welkom. ‘Wij kunnen altijd meedenken over het leveren van bepaalde onderdelen aan boord.’

Dallaserra staat samen met Aquametro op stand 4017.

Meer informatie kijk op www.dallaserra.nl