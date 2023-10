Opkomende maritieme start-ups in de schijnwerpers op Europort

Rising Stars Pavilion

Met meer dan 1000 exposanten is Europort een van de grootste maritieme ontmoetings- en kennisuitwisselingsplatformen voor bedrijven in de sector. Tussen al die bedrijven kunnen start-ups een beetje wegvallen. Om dit te voorkomen organiseert het Deense Marpro de tweede editie van het Rising Stars Pavilion, waar opkomende maritieme start-ups in de schijnwerpers worden gezet.