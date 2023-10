Arklow Rambler begint aan eerste reis

De Arklow Rambler (roepletters EIA2465) is de derde van een serie van zeven zonder ijsklasse die Royal Bodewes in Martenshoek in portefeuille heeft. Nummer vier van de serie, de Arklow Ranger werd onlangs te water gelaten. Met een interval van drie maanden volgen daarna nog de Arklow Resolve, Arklow Rose en Arklow Rover.

De schepen (104,93 x 15 meter, 6660 dwt) worden uitgerust voor het vervoer van bulkladingen, inclusief graan en IMSBC-code gevaarlijke stoffen in twee laadruimen. In de machinekamer is een MaK 6M25C,Tier II van 1740 kW geplaatst die een snelheid levert van 12 knopen.

Kort na de overdracht droeg scheepsagent Amasus de Arklow Rambler (IMO 9923231) over aan Wagenborg Agency die het schip onder gezag van kapitein Maciej Tusinski uitklaarde naar Sunderland aan de oostkust van Engeland, waar graanproducten moesten worden geladen voor Ierland.

