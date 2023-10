Superjachten van ruim 100 meter paraderen op Westerschelde

Het was weer een parade van pracht en praal, op de Westerschelde afgelopen week. Superjachten van meer dan 100 meter passeerden de vaarweg, op weg naar de Damen scheepswerf in het Sloe in Vlissingen.

Met een lengte van 122 meter is superjacht Maryah bepaald geen kleintje. Het van oorsprong Russische onderzoeksschip, werd door het Griekse Elefsis Shipyard omgebouwd tot superjacht en in 2015 opgeleverd. Er is plaats voor 54 gasten verdeeld over zes dekken, waar ze zich kunnen vermaken met onder meer een bioscoop, een jacuzzi en een ruim zwemplatform. Ook is Maryah voorzien van een helikopterplatform.

Serene

Maar je hebt altijd baas boven baas. De Saudische prins Mohamed Bin Salman is de trotse eigenaar van het 134 meter lange superjacht Serene. Ook dit schip werd eerder deze week gespot op de Westerschelde. Serene was bij de oplevering in 2011 een van de 10 grootste superjachten ter wereld en werd gebouwd voor de Russische vodka magnaat Yuri Shefler. Hij verkocht het schip in 2014 voor naar schatting 500 miljoen euro, aan Bin Salman.