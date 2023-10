Feadship superjacht Alvia begint aan proefvaart

Alvia, een van de nieuwe superjachten van Feadship, is begonnen aan haar proefvaart op de Noordzee. Daarvoor moest het wel even vanuit Kaageiland over de smalle Oude Rijn naar zee worden gesleept.

Alvia is 75,70 meter lang en werd gebouwd onder de naam Project 822. Het casco is gebouwd bij NMC in Nieuw-Lekkerland. De afbouw werd verricht bij Van Lent op Kaageiland. Net als toen het van Nieuw-Lekkerland naar Kaag moest, was ook nu Koninklijke Van der Wees verantwoordelijk voor het transport.

De bouw van het superjacht begon in 2019. Het jacht is ontworpen door Feadship De Voogt Naval Architects. Het interieur is van het gerenommeerde Britse bureau RWD in samenwerking met Susan Young Interiors.

Verder is weinig bekend over Project 822, zoals dat vaker het geval is bij superjachten. Het schip zal na de proefvaart worden opgeleverd aan haar eigenaar.