Watermassa en natte voeten bij tewaterlating van de EasyMax bij Niestern Sander

Met de tewaterlating 19 oktober jl. van het bouwnummer 852, een ijsversterkt open top multipurpose schip van het type EasyMax, ging Koninklijke Niestern Sander te Delfzijl voor de derde keer de boeken in als de werf waar het grootste binnendijks gebouwd zeeschip in Noord-Nederland kennis maakte met het element.

Ruim zes en drie jaar geleden werden de eerste schepen van dit type, de Egbert Wagenborg en de Máxima, te water gelaten. Wegens de Covid-19 problematiek was het werfterrein tijdens de tewaterlating van de Máxima voor publiek hermetisch afgesloten en kon de stapelloop middels een virtuele lifestream worden gevolgd. Deze keer werden de poorten van de bouwwerf evenwel voor publiek geopend en waren honderden belangstellenden op en rond de helling getuige van een met assistentie van de sleep-/duwboten Waterpoort en Waterlelie perfecte stapelloop.

Opdrachtgever voor de bouw is KNS’ moedermaatschappij Koninklijke Wagenborg te Delfzijl, die voornoemde Egbert Wagenborg en Máxima resp. 9 februari 2017 en 29 oktober 2020 opgeleverd kreeg.

De naam van het bouwnummer 852 (imo 9973327) was bij de stapelloop nog niet bekend gemaakt, maar zal zonder twijfel het suffix “borg” krijgen. Geruchten gaan evenwel dat het schip, in navolging van de naamkeuze voor de Máxima, andermaal een lid van het koningshuis haar naam aan het schip zal verbinden. Doop en naamgeving vindt plaats bij de oplevering.

Koninklijk Huis

”t Kin nait groter!”, verwoordde een medewerker van de werf in onvervalst Gronings nadat de tewaterlating een enorme watermassa over het werfterrein had gespoeld. Het zonder tussendek en met twee boxed ruimen uitgevoerd ijsklasse 1A genoteerd schip heeft een lengte over alles van 149,95 meter, loodlijnlengte van 146,90 meter, breedte van 15,90 meter, holte van 12,20 meter en een maximale diepgang van 8,60 meter. In de machinekamer wordt een 2999 kW MaK 6M32C-hoofdmotor geplaatst.

Het laadvermogen van het 8849 GT/4475 NT-schip bedraagt ca. 14.300 ton (open top ca. 11.000 ton) en is de ruiminhoud 628.000 cft. Een van de meest belangrijke kenmerken van dit type schip is het vervoer van maximale tonnen lading met uiterst lage brandstofverbruik. Daarnaast is de EasyMax speciaal ontworpen voor het transport van projectlading zoals o.a. windmolens en lading met extreme afmetingen. Voor zware en volumineuze projectlading is de tanktop versterkt tot 15 t/m². In afwijking van het zusterschip Egbert Wagenborg, dat de rederij en bouwwerf o.a. wegens de duurzaamheid in 2017 de prestigieuze KNVR Shipping Award had opgeleverd, is dit nieuwe schip, zoals dit ook het geval is met de Máxima, voorzien van een ballastwater treatment unit.

Speciaal draaiboek voor schutten

Evenals dit zes en drie jaar geleden het geval was met de EasyMax-1 Egbert Wagenborg en EasyMax-2 Máxima heeft Provinciale Waterstaat ook nu een speciaal draaiboek ontwikkeld en opgezet om bij het uithalen van dit nieuwe schip zonder problemen de zeesluis te Delfzijl te kunnen passeren. De grote sluis heeft een lengte van 116 meter over de eb en 119 meter over de vloed, is 16 meter breed met een drempelhoogte van 5,45 meter NAP.

Ofschoon op dit moment nog niet zeker is of het passeren van het kunstwerk – ook voor Provinciale Waterstaat is dit het langste schip ooit dat geschut wordt – met behulp van lieren gebeurt, is wel zeker dat het schutten geschiedt met gebruik van de buitenste, grote stormvloeddeuren. Dit levert een schutmogelijkheid op van zo’n 154 meter. Daarnaast zal zowel het vertrek van de bouwwerf als het ronden van de driesprong Oude-/Nieuwe Eemskanaal en de passage van de sluis met drones worden gemonitord. Want ook voor de provinciale overheidsinstelling geldt voor de derde keer, met de woorden van de medewerker van de bouwwerf te spreken, “t kin nait groter!”

De oplevering van het schip staat eind dit jaar gepland.