Piraterij neemt wereldwijd toe, Golf van Guinea en Straat van Singapore ‘zorgwekkende regio’s’

Piracy Reporting Centre

Het Piracy Reporting Centre van het ICC International Maritime Bureau maakt zich zorgen over het groeiend aantal meldingen van piraterij en gewapende overvallen op schepen. Het bureau rapporteert in de eerste negen maanden van dit jaar 99 incidenten, tegenover 90 in dezelfde periode vorig jaar. De Golf van Guinea blijft een ‘zorgwekkende regio’ en ook in de Straat van Singapore neemt het aantal incidenten toe.