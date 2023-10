Riviercruisevaart op weg naar herstel

De riviercruisevaart is, na de coronapandemie, de weg van herstel ingeslagen. De bezettingsgraad van de schepen loopt weer op. En de riviercruisebranche is optimistisch. De ondernemers gaan ervan uit dat de vraag naar riviercruises dit jaar zal zijn teruggekeerd op het niveau van voor de pandemie.

De Europese vloot telde in 2022 410 actieve riviercruiseschepen met in totaal 60.600 bedden. Na een afname tussen 2014 en 2018 vertoont het gemiddelde aantal bedden in nieuwe cruiseschepen weer een aanhoudend stijgende lijn. De stijging van vorig jaar is echter voornamelijk te danken aan de inbedrijfstelling van de A-Rosa Sena met een capaciteit van 280 bedden.

Meer dan 40% van alle riviercruiseschepen wereldwijd vaart in Europa. In de EU concentreert de vloot zich voornamelijk op de waterwegen van Centraal-Europa.

Nog 40% minder

Hoewel de riviercruisebranche optimistisch is, bleef het aantal passagiers vorig jaar nog wel ver achter bij die van voor de coronapandemie. Uit cijfers van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) blijkt dat het aantal passagiers dat in Duitsland een cruise boekte weliswaar met 75% steeg naar 319.977 passagiers, maar dit lag nog steeds ruim 40% onder het aantal passagiers van 2019 (541.133 passagiers).

De passagecijfers van riviercruiseschepen op de Donau, Rijn en Moezel lieten vorig jaar al wel een krachtig herstel zien. Op de Boven-Donau (bij de Oostenrijks-Duitse grens) en de Moezel lag het aantal passages zelfs respectievelijk 5% en 1% boven de niveaus van voor de pandemie. Op de Rijn lag de activiteit nog 6,5% onder dat niveau.

Drijvend hotel

Sinds het begin van het gewapende conflict tussen Rusland en Oekraïne kan overigens ook een nieuwe ontwikkeling in de riviercruisebranche worden waargenomen. Er is een toegenomen vraag naar hotelkamers voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast speelt het stijgende aantal asielzoekers in Europa een rol. Als gevolg hiervan worden sommige schepen buiten het toeristenseizoen als drijvende hotels gebruikt. Sommige oudere schepen zijn permanent veranderd in drijvende hotels en komen waarschijnlijk niet meer als riviercruiseschip in de vaart.

Nieuwbouw op laag peil

Dat de riviercruisebranche optimistisch is, betekent overigens niet vanzelfsprekend dat er veel nieuwbouwopdrachten worden vergeven. De managers in de branche zijn huiverig voor de hoge brandstofprijzen, het personeelstekort, de inflatie en stijgende grondstofprijzen.

De CCR verwacht dat de nieuwbouw nog wel even op een vrij laag peil blijft.

