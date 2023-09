Nieuwe eisen Green Award voor riviercruiseschepen gaan ook over arbeidsomstandigheden

Cruiserederijen die een Green Award aanvragen voor riviercruiseschepen moeten niet alleen aantonen dat de schepen milieuvriendelijk varen, maar ook dat de arbeidsomstandigheden aan boord in orde zijn. In de nieuwe eisen, die 1 oktober ingaan, staat onder meer dat een vertrouwenspersoon gewenst is.

Directeur Jan Fransen van Green Award legt uit: ‘We kregen van partners uit de sector steeds meer vragen omtrent de arbeidsomstandigheden van werknemers. De bemanning speelt een cruciale rol als het gaat om veiligheid en milieu. Daarom nemen dit mee in de nieuwe eisen voor een Green Award voor riviercruiseschepen.’

De riviercruisevaart staat daarmee als het ware tussen binnen- en zeevaart in als het gaat om Green Awards. ‘De eisen voor de zeevaart gaan veel verder. Daar wordt ook naar de competenties van de bemanning gekeken. Bij de binnenvaart is dat helemaal niet het geval’, aldus Fransen.

Inspecteurs

De afgelopen vier jaar liepen inspecteurs mee op riviercruiseschepen. ‘De schepen hebben veel personeel met allemaal verschillende contracten. Dat is enorm ingewikkeld en daar gaan wij ook niet over. Maar we vonden het wel belangrijk aan te geven wat belangrijke aspecten zijn om aan te denken aan boord. Wanneer bijvoorbeeld verschillende talen worden gesproken en er cultuurverschillen zijn, kunnen problemen ontstaan. Dat zien we ook in de zeevaart.’

Zo wordt bij de eisen gekeken of er een onafhankelijke vertrouwenspersoon is voor de medewerkers. Zo’n vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie, intimidatie, pesten of discriminatie. Fransen: ‘Het hebben van een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf kan bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving, de communicatie verbeteren, problemen voorkomen en de werknemerstevredenheid vergroten. Dat staat niet in de Arbo-eisen, daarom nemen wij het nu op in ons programma.’

Tevens wordt gevraagd of de bemanningsleden instructies krijgen over een drugs- en alcoholbeleid, of er brandoefeningen worden gehouden en of de veiligheidsinstructies in orde zijn. ‘Ons doel is verbetering van de procedures en daarmee de veiligheid aan boord. Alles staat of valt bij de bemanning van zowel de nautische als de hotelsectie. Zij zijn van cruciaal belang voor veilig varen en veilig verblijven.’

Toekomst

Maatschappelijke onderwerpen als milieu en veiligheid worden ook in de scheepvaart steeds belangrijker. Volgens Fransen probeert de Stichting Green Award een steentje bij te dragen. ‘De door ons gecertificeerde riviercruiseschepen hebben bewezen beter te presteren dan gemiddeld op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Dit bevordert de kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien is het goed voor de reputatie van de riviercruiseschepen. We horen dat het certificaat aanspreekt bij gasten die waarde hechten aan duurzamer reizen.’

Kosten

Het Green Award-certificaat voor de riviercruisevaart is duurder dan die voor de vrachtvaart. Dit komt volgens Fransen omdat de kosten hoger zijn. ‘We hebben geïnvesteerd in een nieuw programma van eisen, in opleiding van de inspecteurs én de inspectie is intensiever en dus langer.’

Met het Green Award-certificaat kunnen riviercruiseschepen korting krijgen op het havengeld en diverse producten en diensten. Een nieuw voordeel is voorrang op gewilde aanlegplaatsen in grote steden zoals Amsterdam. Al meer dan 180 Europese riviercruiseschepen zijn gecertificeerd.

Reacties

Binnenkort wordt, bij voldoende interesse, een digitale bijeenkomst gehouden voor reders van riviercruiseschepen. ‘We worden overspoeld met positieve en kritische reacties en dat is goed.’ De nieuwe eisen gaan 1 oktober 2023 in.

