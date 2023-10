Nevesbu vier jaar lang huis-engineer van Koninklijke Marine

Het ingenieursbureau Nevesbu is de komende vier jaar de huis-engineer van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de Koninklijke Marine. Het Alblasserdamse bedrijf won de aanbesteding voor het raamcontract ‘vlootbrede engineering-support’ en wordt bij alle komende modificaties en onderhoudswerk betrokken.

De Koninklijke Marine zit middenin een volledige vernieuwing van haar vloot. Dat betekent voor DMI dubbel werk. De oude schepen moeten in de vaart worden gehouden tot de nieuwe er zijn en de nieuwe schepen moeten in onderhoud worden genomen. Voor dat werk heeft DMI Nevesbu in de arm genomen.

Nevesbu is geen vreemde van de Marine. ‘We bestaan sinds 1935 en zijn al vanaf dat moment als engineer betrokken bij de Koninklijke Marine’, zegt algemeen directeur Bart van Rijssen. Nevesbu heeft al jaren een raamcontract met DMI voor de instandhouding van de onderzeeboten uit de Walrusklasse. Maar nu gaat het niet alleen om onderzeeboten én niet alleen om instandhouding.

Opdrachtomvang

Van Rijssen probeert de opdrachtomvang te beschrijven. ‘We gaan de modificatie doen van schepen. Wanneer er een nieuw datasysteem aan boord moet komen, dan integreren wij die. Of, zoals bij de Zr.Ms. Evertsen, de integratie van een nieuw boordkanon. Wij zijn de tussenpersoon tussen de leverancier en het schip.’

Naast modificatie, doet Nevesbu ook het werk dat nodig is voor instandhouding van de vloot. ‘Daarbij zijn we constant aan het kijken. Hoelang gaat een onderdeel mee? Moet het worden vervangen?’ Dat doet het ingenieursbureau aan de hand van berekeningen. De benodigde handelingen worden verricht tijdens het standaardonderhoud. Hoe vaak een schip dat onderhoud heeft verschilt. ‘Onderzeeboten worden elk jaar drooggezet. Fregatten eens in de zoveel jaar.’

Naast standaardonderhoud, krijgen alle marineschepen eenmaal een zogenoemde Mid-Life Upgrade. ‘Dan wordt het hele schip onder handen genomen. Daar zullen wij ook bij betrokken zijn. Dat zijn grote projecten. Voor de LC-fregatten neemt dit een of twee jaar per schip in beslag.’

Nieuwbouw

Ook de nieuwbouw valt onder dit raamcontract. Dat wil zeggen, niet de nieuwbouw van schepen, maar van onderdelen die moeten worden vervangen. ‘Denk aan een nieuwe mast of een aangepast munitierek, die ontwerpen wij dan. DMI bouwt het vervolgens.’

Het binnenhalen van het raamcontract levert Nevesbu duidelijk veel werk op. ‘Waar we erg blij mee zijn.’ Toch betekent het niet dat het ingenieursbureau zich nu volledig op de Koninklijke Marine gaat richten. ‘Wij proberen ons werk altijd als volgt te verdelen: 50% marine en 50% offshore. Dat zal nu iets meer marine-werk zijn, maar soms is dat wat meer offshore.’ Wat betreft offshore doet Nevesbu vooral engineering-werk op FPSO’s.

Het raamcontract geldt voor vier jaar, maar kan nog tweemaal met 12 maanden worden verlengd.

