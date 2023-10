VRC en KVNR: stel sluiting Rotterdamse kades voor zeeschepen uit

Korte termijn

De Vereniging Rotterdamse Cargadoors (VRC) en de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) willen dat het besluit om de Rotterdamse Park- en Lloydkade te sluiten wordt uitgesteld tot er een alternatief is. Dat schrijven zij in een brief gericht aan het Havenbedrijf Rotterdam en de Havenmeester.