Qatar bestelt 17 nieuwe LNG-tankers in Korea

Qatar is in hoog tempo bezig haar vloot LNG-tankers uit te breiden. Na eerdere grote bouworders, heeft staatsoliebedrijf QatarEnergy nu nogeens 17 LNG-tankers besteld bij het Koreaanse Hyundai Heavy Industries.

Het gaat om de tweede fase van de vlootuitbreiding. Eerder bestelde QatarEnergy al 60 LNG-tankers bij verschillende Koreaanse en Chinese scheepswerven. De schepen zijn bedoeld voor het transport van aardgas dat wordt gewonnen in de Verenigde Staten en Qatar. Het gaat om gaswinning voor de kust van Texas (Golden Pass) en bij Qatar zelf (North Field). Het bedrijf werkt in beide gevallen samen in een joint venture met Exxon.

Sabotage Nordstream pijpleidingen

De vraag naar LNG (vloeibaar aardgas) is met name in Europa sterk toegenomen na de sabotage van de Nordstream pijpleidingen. In 2021 kwam nog 41% van het aardgas voor Europa uit Rusland. Eind vorig jaar, na het wegvallen van Nordstream, was dat nog maar 13%. Qatar speelt daar nu op in door haar gastankervloot razendsnel uit te breiden.

Met de 17 nu bestelde tankers komt het aantal op 77 te staan. Daarmee is het einde nog niet in zicht: Qatar mikt uiteindelijk op een vloot van 100 tankers. Het orderbedrag voor de bouw van de 17 schepen bedraagt 3,5 miljard dollar. De schepen krijgen elk een capaciteit van 174.000 kubieke meter vloeibaar aardgas.

