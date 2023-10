Havenbedrijf Rotterdam alerter op black-outs binnenvaart

Stijging

Het aantal geregistreerde black-outs van binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven is in 2022 sterk toegenomen naar 54 incidenten tegen 21 een jaar eerder. Havenbedrijf Rotterdam vermoedt dat dit hogere aantal vooral een kwestie is van betere registratie. De binnenvaart wordt scherper in de gaten gehouden.