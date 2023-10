Ministerie en Inmarsat akkoord over verhuizing noodcommunicatie schepen

Verhuizing

Het ministerie van Economische Zaken heeft definitieve overeenstemming bereikt met satellietprovider Inmarsat over de verhuizing van een grondstation van dat bedrijf van het Friese Burum naar een nieuwe locatie in Griekenland. Daarmee is opnieuw een stap gezet richting de invoering van razendsnel mobiel internet (5G) in Nederland.