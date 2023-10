Fors omzetverlies Panamakanaal door aanhoudende droogte

Nog meer beperkingen

De gevolgen van de aanhoudende droogte in Midden-Amerika zijn niet alleen voelbaar voor de schepen in Panamakanaal, maar trekken ook een zware wissel op de beheerder Panama Canal Authority (ACP). Die zegt intussen 200 miljoen dollar aan omzet te zijn misgelopen. En daar zal het niet bij blijven, want de beperkende maatregelen worden waarschijnlijk verscherpt.