Rotterdam: toch geen vrijstelling voor ontgassen in Geulhaven

Juridisch niet in de haak

Binnenvaarttankers mogen niet meer ontgassen in de Rotterdamse Geulhaven. Het Havenbedrijf/Gemeente Rotterdam had een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor stilliggend ontgassen, maar deze bleek juridisch niet in de haak. Dit kwam aan het licht nadat onder meer de bekende tankschipper Ton Quist een bezwaarschrift had ingediend bij de gemeente. Per 3 oktober is de vrijstelling ingetrokken.