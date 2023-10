Havengeld Werkendam wordt ondanks klachten niet aangepast

De gemeente Altena gaat de tariefstructuur voor havengeld in Werkendam niet aanpassen. Sinds 1 januari 2023 wordt het havengeld berekend per vierkante meter in plaats van per ton en dat leidde tot klachten dat kleinere schepen meer moeten betalen. Wel worden in 2024 de tarieven verlaagd, omdat de opbrengst van het havengeld is gestegen tot 110 procent kostendekkend.

De gemeenteraad vroeg in juli om een evaluatie van de havengelden na klachten over te hoge tarieven voor met name kleinere schepen. Bij de tariefwijziging in 2023 koos de gemeente voor tarieven per vierkante meter in plaats van per ton laadvermogen. Ook wordt een vast tarief berekend per dag in plaats van een tarief dat lager wordt bij langer liggen. De gemeente wijzigde de tariefstructuur omdat deze volgens haar beter past bij de schaarse infrastructuur van beperkte kadelengte en ligplaatsen. Een schip van 1000 ton en 540 m2 is in 2023 53,17 euro meer kwijt dan in 2022, terwijl een schip van 3009 ton en 1.254 m2 in 2023 57,40 euro minder betaalt dan vorig jaar.

Nieuwe tariefstructuur

Dat kleine schepen meer betalen komt doordat de verhouding tussen tonnage en vierkante meters bij een groot schip anders is dan voor een klein schip, zo schrijft de gemeente Altena aan de gemeenteraad. De nieuwe tariefstructuur leidde tot enkele mondelinge reacties bij de gemeente. Bij een langere reparatieduur wordt gevreesd dat kleine schepen naar elders uitwijken en zo de concurrentiepositie van de Werkendamse haven wordt aangetast, maar WMI liet weten dat maritieme bedrijven geen negatieve ervaringen hebben met het nieuwe tariefsysteem. Mogelijk komt dit door veel kortdurende reparaties. En kort liggen (tot en met 4 ligdagen) is goedkoper geworden. Ook voor kleinere schepen. Verder wordt een weekendtarief gehanteerd van twee dagen vanaf vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 09.00 uur.

Uit de evaluatie is gebleken dat schepen gemiddeld zes dagen in de haven liggen, bij reparatie loopt het aantal dagen op tot acht. Sinds begin van dit jaar is het aantal ligdagen gestegen, maar het aantal schepen gedaald. Van de afgemeerde schepen is 69 procent langer dan 80 meter. De opbrengsten van de havengelden zijn gestegen en inmiddels bijgesteld tot 735.000 euro voor 2023. Het dekkingspercentage komt daarmee uit op 110 procent. Omdat de wettelijke eis 100 procent kostendekkend is, zullen de tarieven in 2024 dalen. Hoeveel wordt bij de begroting 2024 vastgesteld.

Vergelijking havens

Tijdens de raadsvergadering in juni presenteerde de SGP een vergelijking tussen het havengeld van Werkendam en zeven andere havens, daaruit concludeerde ze dat Werkendam een dure haven is, maar gemeente Altena spreekt dat tegen. Verschil is dat in Werkendam per dag wordt gerekend, terwijl in die andere zeven gemeenten altijd voor een week betaald moet worden. Gemeente Altena vergeleek haar tarieven met nog eens twintig andere havens, daaruit blijkt dat grote verschillen zijn in de tariefstructuur.

Altena is de enige die kiest voor een tarief per vierkante meter, vijftien andere gemeenten rekenen per ton af. In drie gemeenten rekenen ze op basis van strekkende meters (overslaghavens) en in één gemeente per 100 ton. In twee gemeenten mogen schepen de eerste 24 uur gratis liggen. Dertien gemeenten hebben een weekbriefje en in twee havens kan alleen per twee weken worden afgerekend. Volgens de gemeente Altena komen de Werkendamse havens bij één of twee dagen lager dan gemiddeld uit, per week is de gemeente wel duurder met haar havengeld.

Tot 2022 hanteerde Werkendam een afzonderlijk tarief voor zeeschepen, met ingang van 2023 was dat vervallen. Toch wil de gemeente Altena in 2024 weer een aangepast tarief invoeren. Voor zeeschepen is ISPS wetgeving van kracht, dat zorgt voor extra werk voor de havenmeesters en een afgezonderde plek in de haven, zodat minder schepen kunnen afmeren. Voor elektriciteit wordt in 2024 een marktconforme prijs berekend, deze waren in 2023 fors verhoogd vanwege de sterk gestegen prijzen.

Lees ook: Nieuwe tarieven havengeld Werkendam onder de loep: ‘Een dure haven geworden’ Lees ook: Werkendamse binnenvaartvloot weer even thuis