Grootste drugsvangst in de Ierse geschiedenis, Nederlander aangehouden

Schip afkomstig uit Willemstad

De Ierse autoriteiten hebben 2.253 kilogram cocaïne in beslag genomen tijdens een operatie die werd omschreven als de grootste drugsvangst in de geschiedenis van de staat. De verdovende middelen waren aan boord van de bulkcarrier Matthew, afkomstig van Willemstad op Curaçao. Voor de drugsvangst is een Nederlander aangehouden in Ierland, schrijven onder meer de BBC en de Irish Times.