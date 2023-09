VT Group: ‘Biobrandstof is laaghangend fruit’

De Rotterdamse VT Group brengt volgend jaar een binnenvaarttanker op waterstof in de vaart én overweegt een keuze voor methanol. Maar de rederij voelt de Europese druk om nog sneller te vergroenen. Daarvoor kiest VT voor biobrandstof, ‘want dat is laaghangend fruit’, vertelde Claudia Beumer van VT tijdens het Scheepsmotoren Event 2023.

De VT Group is een grote binnenvaartrederij en krijgt vanaf volgend jaar te maken met de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dat betekent dat een emissieboekhouding moet worden bijgehouden en er plannen moeten komen om de uitstoot te verminderen. ‘Waterstof en methanol zijn we mee bezig voor de langere termijn. Maar we moeten ook vandaag wat doen’, zei Beumer.

Daarvoor ziet VT maar één mogelijkheid: de vloot laten overschakelen op biobrandstof. Na bestudering van verschillende opties, werd besloten een proef te doen met FinCo Energies. De bunkertanker Vlissingen – de een na grootste binnenvaarttanker van VT – heeft vervolgens negen maanden op biobrandstof gevaren. Er werd gekozen voor het veelvuldig bekritiseerde, maar relatief goedkope Fame.

‘Geen bijmenging, maar direct 100% Fame’, vertelde Bas Goedegebuure van FinCo. De brandstofleverancier en de rederij hebben samen gekeken naar wat er rond de motor moest gebeuren om hem goed op biobrandstof te laten draaien. ‘Zonder hier het geheim van de smid prijs te geven: we hebben onder meer de brandstoftank geïsoleerd.’ De proef is intussen achter de rug en door beide partijen als succesvol ervaren.

Overschakelen

Voor de VT Group is het bewijs geleverd dat ook de rest van de vloot kan overschakelen op biobrandstof. ‘Biobrandstof is laaghangend fruit. Dat kunnen we op ieder schip toepassen’, aldus Beumer. ‘Neem nu de Vlissingen. Die is 19 jaar oud en gaat dus ze nog jaren mee. Dit is op korte termijn dan al een mooie oplossing.’

Volendam op waterstof De VT Group is momenteel bezig de Volendam om te bouwen tot de eerste op waterstof varende binnenvaarttanker. Dit doet de rederij in opdracht van en in samenwerking met verlader Inovyn. Varend op waterstof stoot het schip jaarlijks zo’n 1000 ton CO2 minder uit. De ombouw kost vijf à zes miljoen euro, vertelde Wouter van Reenen van de VT Group op een eerdere editie van het Scheepsmotoren Event. Dat bedrag wordt ten dele gefinancierd uit subsidie. De twee grootste aanpassingen tijdens de ombouw zijn een nieuwe motor en een opslagtank voor waterstof. De Volendam gaat zo’n 90 ton waterstof per jaar verbruiken. Die waterstof is een bijproduct van de vinyl-productie door Inovyn. De Volendam gaat een vaste route varen tussen Antwerpen en Jemeppe (nabij Brussel).

Hoewel de proef met 100% Fame succesvol is verlopen, gaat VT dat niet op ieder schip toepassen. ‘We gaan ook op B10 of B15 varen.’ Waarom werd er dan getest met die B100? ‘We wilden een beetje pionieren met die B100’, zegt Beumer. Fabrikant Caterpillar van de motor waarin de brandstof is getest, gaf overigens maar garantie tot B20. ‘Maar we durfden het wel aan, er stond al een werfbeurt voor de Vlissingen gepland.’

Good housekeeping

‘Wat betreft FinCo wilden we de binnenvaartschippers ook laten zien dat Fame niet zo eng is. Door te laten zien dat het zelfs in de pure variant kan’, vult Goedegebuure aan. ‘Het valt en staat allemaal wel bij “good housekeeping”. Daar moesten we bij de proef ook even aan wennen. Goed om te weten is, dat wanneer je voor het eerst op Fame gaat varen het handig is de tank eerst schoon te maken. Fame zorgt dat vuil in de tank loskomt. Denk ook aan het tijdig vervangen van de brandstoffilters.’

Daar sluit Beumer zich bij aan. ‘Het vraagt wel wat meer van de bemanning. Niet alleen wat betreft de zorg voor de motor, maar ook het verkrijgen van nieuwe brandstof.’ Bunkeren kan niet overal. De eenvoudigste manier is voorlopig nog een tankwagen te laten komen. Dat vraagt om een goede planning. ‘En voor de bemanning van de Vlissingen was een grote verandering de geur. Geen gasolie, maar frituurvet.’

