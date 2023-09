Goud is uit op superjachten en meer trends voor miljardairs die varen

Een interieur dat blinkt van goud, donkere exclusieve houtsoorten en hoogpolig tapijt is helemaal uit op luxe motorjachten. De overdadige interieurs die voorheen de trend waren, bleken vooral een smaak van de Russische klanten. Op de Salone Nautico de Genova, ofwel de Genua Boatshow , blijkt dat de huidige miljonair gaat voor ingetogen luxe. ‘Alles is handgemaakt, dat maakt het exclusief. Maar de blingbling is verdwenen’, zegt manager Stefano Pesci vanaf het 27,45 meter lange jacht Amer 950.

De Amer 950 beleeft haar primeur op de botenbeurs van Genua en moet zelfs nog deels worden afgewerkt. Toch zie je dat er niet aan af bij de rondleiding aan boord. Wat direct opvalt is dat het schip geen teak heeft, maar een vloer én trappen van kurkcomposiet. ‘Wij zetten hoog in op duurzaamheid en zoeken daarom naar ander materiaal’, vertelt Pesci, terwijl we rondlopen op blote voeten. Kurk voelt zachter aan dan teak, maar veel eigenaren zijn bang dat dit materiaal eerder beschadigt. Dat is volgens Pesci onterecht: ‘Tegenwoordig wordt het materiaal zo bewerkt dat het net zo goed tegen zeewater kan als hout.’

Niet standaard

Binnen is een brede salon met een grote eettafel, want zoals op elk luxe jacht in Italië is eten één van de belangrijkste bezigheden aan boord. Daarboven steken opvallende lampen uit het plafond, Italiaans design op maat gemaakt voor dit schip.

Voorin is de slaapkamer van de eigenaar en daar is iets opvallends aan de hand. Aan het voeteneinde van het bed is een groot raam dat open kan en waardoor je het voordek op kunt. ‘Dit is niet standaard, want eigenlijk is dat voordek bedoeld voor de trossen en opslag. Maar hij wilde graag vanuit zijn bed zo naar de voorsteven lopen om de zee te zien. De klant is koning.’

De kamer is in rustige kleuren, de badkamer is afgewerkt met Italiaans marmer. Dat zie je overigens op elk luxe jacht terug, geen badkamer zonder marmer. Maar voorheen waren ook de kranen van goud en was er vaak veel versiering rond de ramen. Hier is het ingetogen. ‘Echt goud kan echt niet meer. Dat wordt niet meer gezien als luxe, maar als kitsch. Goudkleurig kan nog wel, maar we gaan toch meer richting een koperkleur.’

Marmer is een must.Privacy is belangrijk, maar veel ramen en daglicht ook. ‘Men wil de zee zien, daarom zijn er veel ramen. Ook zijn patrijspoorten een must, dat geeft het gevoel dat je echt op een schip bent.’

Zachte kleuren

Volgens Pesci houden de Europeanen van een ‘zachte boot’, ofwel lichte kleuren en veel wit. De Russen houden juist van harde donkere kleuren en veel bombarie. Hier aan boord heeft het kingsize bed een rand van lichtblauw leer en zijn de tapijten op de grond van zijn van zacht wit materiaal.

Dat luxe niet zichtbaar hoeft te zijn, blijkt ook uit het feit dat de tv’s zijn weggewerkt. Een tijd lang werden die alleen maar groter aan boord, zelfs beamers werden ingebouwd. Die tijden zijn voorbij. Een groot scherm wordt nu weggewerkt in het plafond en komt tevoorschijn wanneer men dat wil, of een televisie wordt als een soort schilderij aan de muur gehangen. Maar een megascherm dat direct opvalt wanneer je een kamer binnenkomt, zul je niet snel meer aantreffen op een luxe jacht.

Duurzaam

Het jacht is onder meer uitgerust met zonnepanelen en de twee dieselmotoren zijn voorzien van een nabehandelingsinstallatie voor uitlaatgassen, waaronder een SCR-katalysator, wat zorgt voor minder uitstoot. ‘Elektrisch varen is nog geen optie, omdat de battery packs te groot zijn voor een jacht als dit. Maar we kijken wel naar duurzame opties in de toekomst. Op dit moment geldt de slogan ‘go slowly’, ofwel langzamer varen, waardoor je niet alleen minder brandstof verbruikt, maar ook het zeeleven minder verstoort met je vaarbewegingen.’

De Amer 950 is afgelopen week opgeleverd aan de Italiaanse eigenaar, maar de boot wordt komende tijd nog verder gepersonaliseerd.