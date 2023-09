Europese Rekenkamer: los ruimteconflict tussen visserij en windparken op

offshore-energie

De Europese capaciteit van windparken op zee moet snel groeien van 16 gigawatt nu naar 61 GW in 2030 en 340 GW in 2050. Hiervoor is veel ruimte nodig en het is duidelijk dat dit vooralsnog ten koste gaat van de visserij. Daar moet verandering in komen, stelt de Europese Rekenkamer.