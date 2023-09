Kapitein cruiseschip krijgt 5,5 jaar cel voor fatale aanvaring op Donau

Grootste ramp Donau

De kapitein van een cruiseschip dat in 2019 betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Donau in Boedapest, is veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. Er vielen 27 doden toen het schip in de Hongaarse hoofdstad met een rondvaartboot tot aanvaring kwam. Het was de grootste ramp in een halve eeuw op de Donau.