Cruiseschip Viking Sigyn wijkt uit naar Gorinchem vanwege machinekamerbrand

In de machinekamer van het riviercruiseschip Viking Sigyn is woensdagmiddag brand uitgebroken. Het schip was op dat moment in de opvaart op de Boven-Merwede en is uitgeweken naar Gorinchem. Geen van de 200 passagiers aan boord is gewond geraakt of heeft rook ingeademd.

Het Zwitserse cruiseschip is 135 meter lang en onderweg naar Bazel. Tijdens de vaart ontstond brand in de machinekamer. Het schip is door de brand aan boord uitgeweken naar de kade van Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Op foto’s is te zien dat de brandweer aan boord is gekomen van het schip via verschillende veertaxi’s van Riveer.

Of die brand inmiddels onder controle is, is onduidelijk, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid weten. Of de ongeveer 200 opvarenden van boord zijn durft de woordvoerder niet te zeggen. Wel is zeker dat er niemand gewond is geraakt.

Op MarineTraffic is te zien dat het schip ligt afgemeerd aan de kade en dat een KNRM-reddingboot en een politieboot bij het schip aanwezig zijn.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Foto’s van het incident staan op zhzactueel.nl.