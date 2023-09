Deze week in de nieuwe Schuttevaer: een golf van milieuregels en officiële start van aanleg Port of Urk

Van CO₂-boekhouding tot emissielabel voor motoren en van verplicht varen op biodiesel tot CO₂-tax; de binnenvaart krijgt te maken met tal van nieuwe milieuregels. Dat werd duidelijk tijdens het Scheepsmotoren Event 2023 van Schuttevaer. Een belangrijke ontwikkeling waar Schuttevaer deze week de krant mee opent.

Naast alle aanstaande milieuregels, wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het invoeren van een verbod op varend ontgassen versnellen. De mogelijke haken en ogen aan dit besluit, leest u in dit artikel.

In een artikel over de afbouw van accijnsvrijstelling, wordt uitgelegd waarom dit de binnenvaart honderden miljoenen gaat kosten. Afhankelijk of de afbouw alleen in Nederland, of in heel Europa wordt ingevoerd, zou het de Nederlandse schatkist tussen de 186 en 669 miljoen euro accijns opleveren. Het gaat er uitgebreid over in dit artikel.

Vorige week was ook de officiële start van de aanleg van de eerste fase van het nieuwe 100 hectare grote bedrijventerrein Port of Urk op Urk. Het bedrijventerrein moet de visverwerkende industrie en maritieme bedrijvigheid de ruimte bieden om te groeien. Lees hier het artikel dat onze verslaggever maakte over de aftrap.

Verder pleiten de Europese Binnenvaart Unie (EBU) en de Europese Schippers Organisatie (ESO) in Brussel voor een actieplan om de Europese modal shift op gang te helpen. Een Europees modal shift-kantoor wordt genoemd als manier om een doorbraak te forceren voor de binnenvaart.

Lees tot slot het verhaal van Jeroen Bliek. Hij woont op een motordekschuit in de Rotterdamse Oude Haven en is sinds drie jaar ook havenmeester. ‘Dit is een historisch schip en echt wel wat anders dan een doorsnee woonschip.’

Lees de hele krant hier via de link.