Kottervisserij lijdt verlies met weinig zicht op verbetering

De onderzoekers van Wageningen Economic Research (WEcR) konden tijdens de presentatie van Visserij in Cijfers geen positieve boodschap verkondigen. De kottervisserij draait wederom met verlies en dat geldt voor bijna alle vistechnieken en ook de vooruitzichten zijn niet gunstig. Alleen de flyshootvisserij kon vorig jaar afsluiten met een licht positief resultaat.

Hoge brandstofprijs

De belangrijkste oorzaak van de negatieve resultaten is vooral de hoge brandstofprijs naast tegenvallende vangsten. Maar ook het intrekken van de pulsontheffingen, met als gevolg een hoger brandstofgebruik, heeft geleid tot een continue daling van de bedrijfsresultaten. Wat ook meespeelt is dat er in 2021 en 2022 geen vergoedingen meer geweest in het kader van de zogenaamde Covid-19-stilligregeling waarbij eigenaren van visserijschepen onder voorwaarden in 2020 nog een vergoeding konden krijgen wanneer zij hun schip niet konden of wilden uitvaren. Wel waren er in 2021 nog vergoedingen voor vaste lasten.

Opvarenden van kotters hebben vorig jaar dan ook een aanzienlijk lager loon verdiend dan in voorgaande jaren vanwege het deelloonsysteem in de visserij. De 1.025 bemanningsleden van de 261 actieve kotters ontvangen een vast deel van de netto opbrengst, waarin ook de veel hogere brandstofkosten worden meegenomen. De bemanningskosten bedroegen vorig jaar 66 miljoen euro. De deellonen bepalen ongeveer 87% van de bemanningskosten. De overige kosten die onder bemanningskosten vallen zijn graailonen, proviandkosten en sociale lasten.

Niet rendabel

De totale aanvoer van de Nederlandse kottervloot bedroeg vorig jaar 48 miljoen kilo vis en garnalen, 16% minder dan het jaar ervoor. Dit komt vooral door de lagere inspanning van de schepen. Een aantal platviskotters heeft niet meer gevist omdat de visserij niet rendabel was of omdat er werd gewacht op de afwikkeling van de saneringsregeling. Dat resulteerde wederom in een lage benutting van de vangstquota van de belangrijkste doelsoorten van de boomkorvloot, tong en schol.

De aanvoer van tong daalde vorig jaar met 31% tot 4,2 miljoen kilo en die van schol met 34% tot 11,2 miljoen kilo. De visprijzen waren vorig jaar hoog, daardoor stegen, ondanks de lagere aanvoer, per saldo de totale opbrengsten van 222 miljoen in 2021 tot 247 miljoen euro vorig jaar. Met name de duurdere (horeca) vissoorten stegen in prijs. Maar door de sterk toegenomen brandstofprijs en het hogere verbruik ervan door het volledig wegvallen van de pulsvisserij maken met name de platvisvisserij per saldo verliesgevend.

De gasolieprijs bedroeg in 2022 gemiddeld 0,88 euro per liter. Begin 2023 daalde de prijs enigszins tot gemiddeld 0,78 liter, maar die gaat op dit moment weer richting de 0,85 euro. De garnalenvisserij is er één van pieken en dalen. Vorig jaar werd 16.000 ton garnalen aangevoerd. Vooral in de tweede helft van dat jaar werd goed gevangen, waardoor de opgelopen verliezen enigszins konden worden weggewerkt. In de eerste helft van 2023 bedroeg de aanvoer van garnalen slechts 3.100 ton, ofwel 19% van heel 2022. Of de grote vangsten van eind 2022 dit najaar worden geëvenaard is onduidelijk. Het ziet er vooralsnog niet naar uit. De vangsten van garnalen zijn op dit moment ronduit slecht te noemen en van verbetering is ondanks de tijd van het jaar nog geen sprake. Vooralsnog staan de garnalenvissers in de eerste helft van dit jaar op een verlies van 7 miljoen euro.

Sanering

De afgelopen sanering hakt er flink in. Er zijn vooral boomkorkotters uit de vaart genomen. Met name de boomkorvloot van Urk deed een aderlating. Dat de aanvoer van tong en schol, de doelsoort van de boomkorvloot, bij gelijke inspanning van de blijvende schepen flink zal afnemen is evident. Naar verwachting zal de daling van de aanvoer van zowel tong als schol dan uitkomen op 50% en van kabeljauw op 23%.

Volgens WEcR is het opvallend dat de meest actieve en winstgevende vaartuigen in 2018-2021 zijn aangemeld voor sanering. De meest actuele cijfers laten zien dat in 2023 de trend van lage vangsten en aanvoer, algemeen hoge kosten voor brandstof, hard doorwerkende inflatie, hoge visprijzen, maar desondanks een oplopend negatief nettoresultaat, onverminderd doorzet, waarbij in de veronderstelling dat de visprijzen (blijvend) hoog zullen zijn enige onzekerheid schuilt. De prijzen zijn hoger geworden na het beëindigen van de Corona maatregelen waardoor de vraag naar vis weer aantrok, maar bij een (nog) hogere prijs is het risico dat consumenten naar alternatieve vissoorten grijpen.

