Overal waar u vaart: reizen en ontmoetingen

Column

De vakantie is weer voorbij. Een periode waarbij velen een mooie reis maken. Het is fijn er even tussenuit te zijn, maar voor u als binnenvaartschipper is reizen niet beperkt tot de vakantie. U doet elke week misschien wel een reis(je). De binnenvaart levert, met al die reizen bij elkaar opgeteld, een geweldige prestatie!