Geen milieuwinst bij opheffing accijnsvrijstelling voor zeevaart

Het opheffen van de accijnsvrijstelling op brandstoffen voor de zeevaart heeft geen positieve gevolgen voor het milieu. Dat geldt ook wanneer de vrijstelling Europees gaat gelden, in plaats van alleen in Nederland. Zeeschepen wijken voor het bunkeren simpelweg uit naar havens buiten Europa. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van het Ministerie van Financiƫn.