Minister Adema verlengt gedoogperiode garnalenvisserij

De gedoogregeling voor garnalenvissers in Natura 2000-gebieden, die 1 oktober zou eindigen, is met minimaal enkele maanden verlengd. Het is niet gelukt de vloot tijdig aan nieuwe technisch eisen te laten voldoen. Ook is de nieuwe vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nog in de maak.

Garnalenvissers moeten minimaal een SCR-katalysator installeren om de stikstofuitstoot te beperken. Die aanpassing kost vanwege capaciteitsgebrek bij de leveranciers meer tijd en de vissers zijn bovendien huiverig te investeren, omdat hen een verbod op bodemberoerende visserij in natuurgebieden boven het hoofd hangt.

De Kamerleden Vedder (CDA), Bisschop (SGP) en Grinwis (ChristenUnie) uitten in Kamervragen aan de ministers Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof en Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hun zorgen of de voortgang bij de installatie van SCR-katalysatoren en de mogelijk consequenties na 1 oktober.

Verduurzaming

Voor de inbouw van SCR-katalysatoren bestaat een subsidieregeling, die 31 juli is gesloten. Voor een Stage V-motor is vanuit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund echter geen subsidie beschikbaar. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn 144 subsidieaanvragen voor een katalysator ingediend. Op 120 aanvragen is inmiddels een besluit genomen. Bovendien heeft de RVO nog 8 aanvragen ontvangen voor subsidie na installatie van de katalysator. De RVO kan niet aangeven hoeveel katalysatoren al zijn geïnstalleerd. Uit cijfers van de Nederlandse Vissersbond (NVB) blijkt echter, dat de totale groep van vergunningaanvragende schepen 183 bedraagt. Hiervan hebben 40 vaartuigen inmiddels een katalysator/schonere motor. Van 16 vaartuigen is de installatie daarvan voor 1 oktober voorzien en van 62 vaartuigen na 1 oktober.

Van 25 vaartuigen is bekend dat er geen katalysator of Stage V-motor zal worden geïnstalleerd en van 24 vaartuigen is onbekend of dit gaat gebeuren. Daarnaast is van 16 vaartuigen onbekend wanneer de installatie zal plaatshebben.

Wnb-vergunning

De sector had al vooraf gewaarschuwd dat 1 oktober te krap zou zijn om de vloot aan te passen. De minister erkent dit nu. Vissers die een katalysator in bestelling hebben kunnen blijven vissen alsof de katalysator al is geplaatst.

Bovendien is de aanvraag voor een nieuwe Wnb-vergunning voor de garnalenvisserij nog in behandeling bij het Team Vergunningverlening van het ministerie van LNV. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Wnb-vergunning daadwerkelijk kan worden afgegeven. Vandaar dat de minister ook nog niet heeft kunnen aangeven voor hoelang de bestaande gedoogperiode wordt verlengd. Verwachting is dat niet langer dan enkele maanden zal zijn. De Kamerleden Vedder, Bisschop en Grinwis hadden om 15 maanden gevraagd.

Onzekerheid blijft

Of een individuele visser met een Wnb-vergunning straks een vergelijkbare rendabele visserij kan realiseren als voorheen, kan de minister niet zeggen. Dat hangt namelijk af van veel factoren, zoals de brandstofprijzen en de vergunde maximale ‘ecologische visuren’ per Natura 2000-gebied. Hierdoor blijft de toekomst van de garnalenvisserij op met name de Waddenzee onzeker.