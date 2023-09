Explosie op vrachtschip vlak voor Roemeense kust

De Roemeense Maritieme Autoriteit heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. De explosie zou in de machinekamer zijn geweest. Deze kan zijn veroorzaakt door een zeemijn die er als gevolg van de oorlog in Oekraïne lag of die nog uit de Tweede Wereldoorlog stamt, aldus Roemeense media.

Het schip, de Seama, was op weg naar de Oekraïense rivierhaven Izmajil aan de Donau. De rivier is daar de grens met Roemenië. De Oekraïense rivierhavens worden vaak door Rusland bestookt omdat ze de Oekraïense zeehavens aan de Zwarte Zee vervangen. De overeenkomst van Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN over vrije doorvaart voor vrachtschepen die van en naar Oekraïense havens gaan, is in juli door Rusland opgezegd. Het land klaagt dat de afspraken uit de overeenkomst over de Russische export niet zijn nageleefd.

Recent zijn een paar vrachtschepen toch naar een haven vlak bij Odesa gevaren via een route die Oekraïne ‘humanitaire corridor’ noemt, maar die Rusland niet erkent. Die route loopt langs de kusten van Roemenië en Oekraïne. Een van de twee, de Resilient Africa, is inmiddels voor zover bekend zonder problemen met een lading uitgevaren uit de Oekraïense haven Chornomorsk en vaart ter hoogte van Roemenië en Bulgarije naar de Bosporus. De lading moet naar Israël volgens sites die de scheepvaart in kaart brengen.

