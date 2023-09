Alle seinen op groen voor nieuwe subsidieronde Stage V-motor

Ook in 2024 is acht miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanschaf van Stage V-motoren of elektrische aandrijvingen in de binnenvaart. Het bedrag is opgenomen in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De subsidie valt samen met subsidie voor een SCR-katalysator onder de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart. Deze regeling bestaat sinds 2021. Tot nu toe is het beschikbare budget voor Stage V telkens in een mum van tijd vergeven. De belangstelling voor alleen een SCR-katalysator is beperkt, zodat hier tot nu toe geld overblijft.

2023 zou eigenlijk het laatste jaar zijn voor de Stage V-subsidie met een budget van 900.000 euro (genoeg om ongeveer drie aanvragen te honoreren). Dat bedrag werd uiteindelijk verhoogd naar acht miljoen en minister Harbers kondigde toen al aan de succesvolle regeling ook in 2024 te willen voortzetten met hetzelfde bedrag. Met de reservering in de begroting voert hij dit plan nu uit.

Ook is er in 2024 opnieuw 12,9 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van een katalysator, maar dat bedrag stond in 2021 al gepland.

Hoe ging het in 2023? In 2023 werd het potje voor een Stage V-motor al op de dag van openstelling overvraagd. Daarom moest er worden geloot tussen de 200 aanvragers. Hoeveel schippers geluk hebben gehad is nog niet bekend. In 2022 werden meer dan 120 aanvragen ingediend, 44 kregen destijds subsidie. Het beschikbare bedrag is dit jaar echter hoger, 8 miljoen in 2023 tegenover 5,9 miljoen euro in 2022. Aan de andere kant is het maximaal subsidiabele bedrag dit jaar verhoogd naar 400.000 euro. Dat was 200.000 in 2022.

